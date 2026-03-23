Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei stellt mehrere Messer sicher
Hamm (ots)
Am Samstagmorgen (21. März) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm mehrere Messer bei einem 33-jährigen Mann sichergestellt.
Im Rahmen einer Personenkontrolle händigte der Mann den Polizisten auf Nachfrage ein Taschenmesser aus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten zwei weitere Taschenmesser sowie ein Wurfmesser zugriffsbereit in den Hosen- und Jackentaschen des Mannes. Alle Messer wurden sichergestellt. Warum er mit derart vielen Messern unterwegs war, verriet er den Einsatzkräften nicht.
Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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