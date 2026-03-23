Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Niederkrüchten - Emmerich - Weeze (ots)

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen zahlreiche Haftbefehle vollstreckt.

Am Freitagnachmittag, 20. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Fahrt von Den Haag nach Frankfurt. Hierbei wurden auch die Personalien eines 36-jährigen Irakers anhand des vorgelegten irakischen Reisepasses und eines gültigen italienischen Aufenthaltstitels überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen unerlaubten Aufenthalts durch die Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht wird. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 737 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die drohende 59-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Einen 25-jährigen Rumänen kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Elten-Autobahn auf der Autobahn 3 am Freitagabend. Hier ergab die Überprüfung der Personalien anhand der rumänischen Identitätskarte, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen gesucht wird. Der Gesuchte konnte die drohende fünftägige Haftstrafe vor Ort abwenden, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 300 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Anschließend durfte er weiterreisen.

Mit dem Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 19 reiste am Samstagmittag eine 42-jährige Deutsche auf der Autobahn 3 in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die Reisende wegen Erschleichens von Leistungen mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wird. Da die Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht bezahlen konnte, brachte die Bundespolizei sie zur Verbüßung der 30-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Dinslaken.

Auf der Bundesstraße 220 am Grenzübergang s'Heerenberg kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagnachmittag einen 41-jährigen Niederländer bei der Einreise in das Bundesgebiet. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Münster mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Am Montagvormittag führt die Bundespolizei den Niederländer dem Haftrichter vor.

Am Flughafen Niederrhein in Weeze überprüfte die Bundespolizei am späten Freitagabend einen 27-jährigen Albaner nach der Einreise aus Bari/Italien. In diesem Fall stellten die Beamten fest, dass ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorliegt. Der Albaner wurde vor Ort festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

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