Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann im Dortmunder Hauptbahnhof fest

Dortmund (ots)

Am 21. März vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Haftbefehl im Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung ergab der Abgleich mit dem Fahndungssystem einen Treffer.

Die Staatsanwaltschaft Bochum suchte den wohnungslosen Mann mit einem Vollstreckungshaftbefehl. Er war wegen Erschleichens von Leistungen in vier Fällen rechtskräftig verurteilt worden. Laut Haftbefehl hatte der 25-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro zu zahlen, ersatzweise drohte ihm eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen.

Die Uniformierten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Da er die erforderliche Summe zur Abwendung der Haft nicht aufbringen konnte, überstellten ihn die Bundespolizisten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt.

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