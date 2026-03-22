Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand im Hagener Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt aggressiven Mann

Hagen (ots)

Am 22. März leistete ein 28-jähriger Mann im Hagener Hauptbahnhof massiven Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei und Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Gegen 03:06 Uhr forderten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn polizeiliche Unterstützung in der Haupthalle an. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-jährigen guineischen Staatsangehörigen, der zuvor Reisende belästigt und sich geweigert hatte, seine laute Musik abzustellen. Einem erteilten Platzverweis leistete der Hagener keine Folge, sperrte sich gegen die Herausführung und ließ sich zu Boden fallen.

Da die Aggressivität des Mannes auch gegenüber den herbeigerufenen Uniformierten anhielt, sollte er zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle gebracht werden. Auf dem Weg dorthin leistete er erheblichen Widerstand und musste schließlich gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache trat der Tatverdächtige gezielt nach einem Beamten, der jedoch ausweichen konnte. In der Jacke des Mannes stellten die Einsatzkräfte zudem ein griffbereites Pfefferspray sicher.

Aufgrund seines nicht sicher einzuschätzenden gesundheitlichen Zustandes forderten die Bundespolizisten im weiteren Verlauf einen Rettungswagen sowie einen Notarzt an. Der Mann wurde anschließend unter Polizeibegleitung einem Krankenhaus zugeführt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

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