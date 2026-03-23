PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Mann mit Schlagstock im Handgepäck am Flughafen Köln/Bonn

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Mann mit Schlagstock im Handgepäck am Flughafen Köln/Bonn
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Ein ungewöhnlicher Fund bei der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn: Am Abend des 20. März 2026 entdeckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen verbotenen Gegenstand im Handgepäck eines Reisenden.

Der 53-jährige deutsche Staatsangehörige wollte nach Paphos (Zypern) ausreisen, als bei der Kontrolle ein Teleskopschlagstock festgestellt wurde. Solche Gegenstände unterliegen strengen waffenrechtlichen Vorschriften und sind im Luftverkehr verboten.

Die Bundespolizei stellte den Schlagstock sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Luftsicherheitsgesetz ein. Eine Überprüfung der Person verlief ohne weitere Erkenntnisse.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Reisende seinen Flug antreten, jedoch ohne den verbotenen Gegenstand.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass bereits das Mitführen verbotener Gegenstände im Handgepäck erhebliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Reisende sollten sich daher vor Reiseantritt über die geltenden Sicherheitsbestimmungen informieren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 06:54

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

    Kleve - Kempen - Niederkrüchten - Emmerich - Weeze (ots) - Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen zahlreiche Haftbefehle vollstreckt. Am Freitagnachmittag, 20. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt Reisende in einem grenzüberschreitenden ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 12:40

    BPOL NRW: Widerstand im Hagener Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt aggressiven Mann

    Hagen (ots) - Am 22. März leistete ein 28-jähriger Mann im Hagener Hauptbahnhof massiven Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei und Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Gegen 03:06 Uhr forderten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn polizeiliche Unterstützung in der Haupthalle an. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-jährigen guineischen Staatsangehörigen, der ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 12:40

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann im Dortmunder Hauptbahnhof fest

    Dortmund (ots) - Am 21. März vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Haftbefehl im Dortmunder Hauptbahnhof. Gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung ergab der Abgleich mit dem Fahndungssystem einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Bochum suchte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren