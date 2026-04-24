Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 23.04.2026, gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Köditzgasse/Breitscheidstraße in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Frau war auf der Breitscheidstraße unterwegs, als es zur Kollision kam.

Der andere Beiteiligte Fahrer, befuhr die Köditzgasse in Richtung Breitscheidstraße. Fahrer, die aus der Köditzgasse kommen, müssen an dieser Stelle das Stoppschild beachten. Inwieweit dies Einfluss auf den Unfallhergang hatte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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