PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw fährt gegen Laterne und setzt Fahrt fort - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 16.04.2026, in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, soll ein Lkw-Fahrer bei einem Wendemanöver eine Straßenlaterne beschädigt haben.

Nach Zeugenaussagen befuhr ein Lkw mit Anhänger die Straße "Am Bahndamm" in Rudolstadt. Aufgrund von Bauarbeiten, auf Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße, musste der Fahrer in diesem Bereich wenden. Dabei kollidierte der Lkw mit einer Straßenlaterne, die dadurch beschädigt wurde.

Der Fahrer soll kurz ausgestiegen sein, setzte anschließend jedoch seine Fahrt in Richtung Breitscheidstraße fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen, den Unfall dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.

Bei dem Lkw soll es sich laut Zeugen um ein blau-weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Wenn Sie den Unfall am vergangenen Donnerstag beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0094354/2026 an die Polizei Saalfeld (Tel.: 03671 56 0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 10:27

    LPI-SLF: Auto geriet in Brand - vermutlich technischer Defekt

    Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Mittwoch, dem 22.04.2026, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Gotthelf-Greiner-Straße in Neuhaus am Rennweg, als plötzlich ein Brand im Motorraum seines Fahrzeugs ausbrach. Der Fahrer reagierte sofort, stellte den Pkw am Straßenrand ab und verließ das Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der Pkw brannte vollständig aus. Nach bisherigen Erkenntnissen lag ein technischer ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 10:26

    LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - zwei Verletzte

    Sonneberg (ots) - Am Mittwoch, dem 22.04.2026, gegen 12:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Gustav-König-Straße/Köppelsdorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die Pkw-Fahrerin als auch der Fahrradfahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden am Pkw sowie am Fahrrad. Die genaue Unfallursache wird ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 10:25

    LPI-SLF: Vermutliches Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall

    Königsee/Rottenbach (ots) - Am Mittwoch, dem 22.04.2026, gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rudolstädter Straße in Rottenbach. Zwei Pkw befuhren hintereinander die Rudolstädter Straße, als das vorausfahrende Fahrzeug nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Zur gleichen Zeit setzte der dahinterfahrende Pkw, trotz Überholverbots in diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren