Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw fährt gegen Laterne und setzt Fahrt fort - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 16.04.2026, in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, soll ein Lkw-Fahrer bei einem Wendemanöver eine Straßenlaterne beschädigt haben.

Nach Zeugenaussagen befuhr ein Lkw mit Anhänger die Straße "Am Bahndamm" in Rudolstadt. Aufgrund von Bauarbeiten, auf Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße, musste der Fahrer in diesem Bereich wenden. Dabei kollidierte der Lkw mit einer Straßenlaterne, die dadurch beschädigt wurde.

Der Fahrer soll kurz ausgestiegen sein, setzte anschließend jedoch seine Fahrt in Richtung Breitscheidstraße fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen, den Unfall dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.

Bei dem Lkw soll es sich laut Zeugen um ein blau-weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Wenn Sie den Unfall am vergangenen Donnerstag beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0094354/2026 an die Polizei Saalfeld (Tel.: 03671 56 0).

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