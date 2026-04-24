Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei - mehrere Strafverfahren eingeleitet

Sonneberg (ots)

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr stellten Beamte der Thüringer Bereitschaftspolizei in Sonneberg einen E-Scooter-Fahrer fest, der sich einer Kontrolle entziehen wollte. Der Mann beschleunigte augenscheinlich sein Fahrzeug daraufhin auf über 80 km/h und versuchte, vor den Einsatzkräften zu flüchten.

Die Flucht blieb jedoch erfolglos: Die Beamten konnten den 39-Jährigen wenig später in der Max-Planck-Straße ausfindig machen, wo er sich versteckt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann den E-Scooter ohne erforderlichen Versicherungsschutz führte. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Betäubungsmittel.

Weiterhin besitzt der 39-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Da der E‑Scooter offenbar technisch manipuliert wurde und Geschwindigkeiten weit über dem zulässigen Bereich erreichen konnte, handelt es sich hierbei um eine Straftat.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zur weiteren Beweissicherung erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus.

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