Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto geriet in Brand - vermutlich technischer Defekt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Mittwoch, dem 22.04.2026, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Gotthelf-Greiner-Straße in Neuhaus am Rennweg, als plötzlich ein Brand im Motorraum seines Fahrzeugs ausbrach. Der Fahrer reagierte sofort, stellte den Pkw am Straßenrand ab und verließ das Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Der Pkw brannte vollständig aus. Nach bisherigen Erkenntnissen lag ein technischer Defekt vor, der den Brandausbruch verursachte.

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