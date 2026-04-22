Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht ohne Spiegelglas - Zeugen gesucht

Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 22.04.2026 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Dacia die Ortsverbindungsstraße zwischen Dobareuth und Hirschberg. Höhe der sog. Quiere kam aus der Gegenrichtung ein silberner Kleinwagen entgegen. In der Folge kam es zur Berührung beider Außenspiegel. Der Spiegel am Dacia wurde beschädigt als auch der Spiegel des silbernen Kleinwagens. Hier blieb sogar das Spiegelglas an der Unfallstelle zurück. Dennoch verließ der Fahrer des silbernen Kleinwagens pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne seiner Vor- und Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen die Hinweise zum silbernen Kleinwagen und/oder zum Fahrer machen können, melden sich bitte unter Angabe der Vogangsnummer: VUS/0098803/2026 tel. bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle, insbesondere der Verkehrsteilnehmer, welcher unmittelbar hinter dem silbernen Kleinwagen ebenfalls in Ri. Dobareuth fuhr.

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