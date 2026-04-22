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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer von Auto erfasst - Pkw fährt weiter

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, dem 21.04.2026, gegen 10:15 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer auf der Straße "Am Spielborn" in Richtung Spielspornstraße. Auf Höhe der dortigen Brücke, die zur Breitscheidstraße führt, wurde der Radfahrer von einem Pkw angefahren und stürzte. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht.

Der Pkw-Fahrer hielt jedoch nicht an, um nachzusehen, ob der Radfahrer möglicherweise Hilfe benötigt.

Er übergab weder seine Personalien noch meldete er den Vorfall der Polizei. Daher wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 0097795/2026 an die Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671 56 0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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