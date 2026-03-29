Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Rollerfahrer ohne Führerschein und alkoholisiert gestoppt

Stade (ots)

Am Samstag gegen 19:45 Uhr kontrollierte die Polizei Stade einen Rollerfahrer in der Götzdorfer Straße in Bützfleth. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fredenbecker nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad war. Zudem stand der Mann unter Alkoholeinfluss; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille.

Zusätzlich zum Fahren ohne Fahrerlaubnis muss nun das Ergebnis des Blutalkoholgutachtens abgewartet werden. Da der gemessene Wert nahe der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit liegt, entscheidet das Gutachten darüber, ob sich der 51-Jährige einer Ordnungswidrigkeit oder einer weiteren Straftat schuldig gemacht hat.

Die Blutprobe entnahm eine Ärztin im Elbe Klinikum Stade. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

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