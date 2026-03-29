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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Kombi

Stade (ots)

Am Freitag (27.03.) gegen 19:17 Uhr befuhr ein 42-jähriger Buxtehuder mit seinem weißen Audi A6 den Ottensener Weg stadtauswärts. Zur gleichen Zeit bog ein Kombi unbekannten Fabrikats aus der Bebelstraße nach rechts in den Ottensener Weg in Richtung B73 ein.

Das Einbiegen erfolgte in einem so weiten Bogen, dass der Kombi teilweise auf die Gegenfahrspur geriet und den entgegenkommenden Audi touchierte. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des Audi A6 beschädigt. Ohne anzuhalten, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen oder silberfarbenen Kombi, der insgesamt dunkel gewirkt hat.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Pkw oder dem Fahrer geben können, sich bei den Beamten in Buxtehude unter 04161/6470 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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