Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Pfefferspray in Supermarkt versprüht - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Gegen 21:47 Uhr gingen am Donnerstag mehrere Notrufe bei der Polizei ein, gemeldet wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Kaufland an der Freiburger Straße. Als die Polizei eintraf, saß ein 24-jähriger Stader mit stark geröteten Augen und gerötetem Gesicht vor dem Haupteingang. Er wurde von einem Begleiter betreut. Dieser erklärte, dass der 24-Jährige vor dem Kassenbereich mit einer dreiköpfigen Personengruppe in einen zunächst verbalen Streit geraten sei. Der Konflikt sei körperlich geworden, bis ein Mann aus der Gruppe den 24-Jährigen mit Pfefferspray besprühte. Ein unabhängiger Zeuge bestätigte diese Angaben.

Die Polizisten verschafften dem Opfer mittels Augenspülung erste Erleichterung. Der 24-Jährige stand während der Sachverhaltsaufnahme augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Er machte keine sachdienlichen Angaben, lehnte eine weitere medizinische Versorgung ab und zeigte sich an einer Strafverfolgung nicht interessiert.

Da der Reizstoff im laufenden Betrieb des Supermarkts versprüht wurde, wurden schätzungsweise 30 bis 50 Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende leicht beeinträchtigt. Die Angestellten lüfteten das Geschäft umgehend; weitere ernsthafte Beeinträchtigungen durch den Reizstoff wurden nicht bekannt. Kurz nach dem Vorfall schloss der Supermarkt regulär.

Im Markt wurden Videoaufzeichnungen des Vorfalls gesichert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Wer Hinweise zu den drei Männern geben kann, aus deren Gruppe der Angriff mit dem Reizstoff erfolgte, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter 04141/1020.

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