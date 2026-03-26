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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: 56-Jähriger bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Stade (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 11 Uhr zur Einmündung Moisburger Straße / Bei der Fischtreppe zu einer Verkehrsunfallflucht gerufen. Ein 56-jähriger Buxtehuder hatte den Radweg entlang der Moisburger Straße in Richtung Schanzenstraße befahren. Der Mann beabsichtigte, nach links in die Straße "Bei der Fischtreppe" abzubiegen.

Zur selben Zeit beabsichtigte ein Opel Meriva, aus der Straße "Bei der Fischtreppe" nach rechts auf die Moisburger Straße einzubiegen. Der Radfahrer nahm wahr, dass der Autofahrer abbremste und ihn offenbar sah. Plötzlich sei der Opel jedoch wider Erwarten wieder angefahren und habe das Fahrrad erfasst. Danach entfernte sich das Auto unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Radfahrer verletzte sich leicht am Oberschenkel, verzichtete jedoch auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst. Bei dem Zusammenstoß waren das Kennzeichen und ein Teil der Frontschürze des Meriva abgefallen und am Unfallort verblieben. Die Beamten suchten die Halteranschrift in Buxtehude auf; dort stand der beschädigte Opel Meriva. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich demnach um einen 81-jährigen Buxtehuder, welcher angab, keinen Zusammenstoß wahrgenommen zu haben. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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