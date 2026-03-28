Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stadermoor: Trunkenheitsfahrt und Widerstand - selbsternannter Rechtsexperte landete im Gewahrsam

Stade (ots)

Gegen 20:50 Uhr wurde die Polizei am Donnerstagabend nach Stadermoor alarmiert. Ein alkoholisierter Mann war mit seinem Auto bei einem Arbeitskollegen aufgetaucht und suchte Streit. Beim Eintreffen der Polizei behauptete der Verdächtige zunächst, kein Deutsch zu sprechen. Zeugen vor Ort konnten dies jedoch schnell widerlegen.

Die Beamten identifizierten den Mann als einen 38-jährigen Himmelpfortener, der augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Da der Mann zunehmend aggressiv wurde, legten die Beamten ihm vor dem Transport Handfesseln an. Im Streifenwagen behauptete der 38-Jährige lautstark, die Polizei dürfe ihre Maßnahmen gar nicht durchführen, da er sich mit dem Recht auskenne.

Kurz darauf versuchte der Mann, aus dem Streifenwagen zu flüchten, konnte jedoch unmittelbar am Fahrzeug zu Boden gebracht und fixiert werden. Nur unter massivem Widerstand und mit Unterstützung einer zweiten Funkstreife konnte er erneut in den Wagen gesetzt werden. Im EKS wurden ihm unter Zwang mehrere Blutproben entnommen. Da er sich auch danach nicht beruhigte, verbrachte er die Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mercedes des Mannes nicht versichert war. Zudem meldete sich im Laufe des Abends ein 61-jähriger Autofahrer: Der Himmelpfortener hatte bereits gegen 18:15 Uhr einen Auffahrunfall auf der B73 verursacht und war geflüchtet. Der 61-Jährige hatte ihn zwar gestoppt, sich dann aber zunächst auf eine private Schadensregulierung eingelassen - was er später überdachte und bei der Polizei erschien.

Da die Ermittler davon ausgehen, dass der Verursacher bereits beim Unfall alkoholisiert war, wird eine Rückrechnung des Blutalkoholwerts veranlasst. Den 38-Jährigen erwarten nun zahlreiche Ermittlungsverfahren.

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