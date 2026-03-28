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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Einbruch und Einbruchversuch

Stade (ots)

Am Donnerstag wurde zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hasenkamp eingebrochen. Der oder die Täter nahmen einen Gartenstuhl zur Hilfe, um an ein rückwärtiges Fenster zu gelangen, dieses aufzuhebeln und so ins Haus zu gelangen. Die Räume wurden durchwühlt, entwendet wurden Schmuck und weitere Wertgegenstände. Eine Nachbarin hatte gegen 10:30 Uhr drei junge Männer auf dem Grundstück wahrgenommen. Die Polizei prüft nun, ob diese für die Tat infrage kommen. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte durch die Tatortgruppe aus Stade.

In der Bebelstraße stellte eine Frau am frühen Freitagabend fest, dass Unbekannte die Außenrollläden auf der Terrasse ihres Wohnhauses aus der Führung gerissen hatten. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte glücklicherweise nicht. Unklar ist, ob der oder die Täter gestört wurden oder wegen des erhöhten Aufwands von ihrem Tatplan abließen.

Wer Hinweise zu einer der Taten geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat in Buxtehude unter 04161/6470 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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