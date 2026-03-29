Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Trickdieb bestiehlt Senior - Polizei sucht wichtige Zeugin

Buxtehude (ots)

Rund 500 Euro Bargeld erbeutete ein Trickdieb am Samstag bei einem Diebstahl zum Nachteil eines 79-jährigen Buxtehuders. Der Senior hatte zuvor in der Bahnhofstraße Geld abgehoben und sich anschließend durch die Bahnhofsunterführung in den Bereich Stader Straße / Hauptstraße begeben.

Dort wurde er gegen 12:45 Uhr vor einem Sonnenstudio von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn bat, Geld zu wechseln, um telefonieren zu können. Der Buxtehuder wollte behilflich sein und öffnete sein Portemonnaie, um nach Kleingeld zu suchen. Der Trickdieb redete währenddessen unentwegt auf den älteren Herrn ein und änderte ständig seine Wechselwünsche. Nachdem der Unbekannte unvermittelt nach der Geldbörse gegriffen hatte, gelang es dem Buxtehuder, diese sofort zurückzuerlangen. Während der Täter zum Bahnhof flüchtete, stellte das Opfer erst zu Hause fest, dass trotz der erfolgreichen Gegenwehr etwa 500 Euro aus dem Portemonnaie fehlten.

Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre alt

- ca. 175 cm groß

- gräuliches Haar

- südländisches Erscheinungsbild, dunkler Teint

- auffällig schlechte Zähne

- undeutliche Aussprache mit ausländischem Akzent

Die Polizei bittet Augenzeugen des Vorfalls und insbesondere eine noch unbekannte Zeugin, die den Senior kurz nach der Tat ansprach und ihn vor Betrügern warnte, sich unter 04161/6470 zu melden. Ob der Täter den Senior bereits beim Geldabheben beobachtet hatte, ist unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell