PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Trickdieb bestiehlt Senior - Polizei sucht wichtige Zeugin

Buxtehude (ots)

Rund 500 Euro Bargeld erbeutete ein Trickdieb am Samstag bei einem Diebstahl zum Nachteil eines 79-jährigen Buxtehuders. Der Senior hatte zuvor in der Bahnhofstraße Geld abgehoben und sich anschließend durch die Bahnhofsunterführung in den Bereich Stader Straße / Hauptstraße begeben.

Dort wurde er gegen 12:45 Uhr vor einem Sonnenstudio von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn bat, Geld zu wechseln, um telefonieren zu können. Der Buxtehuder wollte behilflich sein und öffnete sein Portemonnaie, um nach Kleingeld zu suchen. Der Trickdieb redete währenddessen unentwegt auf den älteren Herrn ein und änderte ständig seine Wechselwünsche. Nachdem der Unbekannte unvermittelt nach der Geldbörse gegriffen hatte, gelang es dem Buxtehuder, diese sofort zurückzuerlangen. Während der Täter zum Bahnhof flüchtete, stellte das Opfer erst zu Hause fest, dass trotz der erfolgreichen Gegenwehr etwa 500 Euro aus dem Portemonnaie fehlten.

Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben:

   -	30 bis 40 Jahre alt
   -	ca. 175 cm groß
   -	gräuliches Haar
   -	südländisches Erscheinungsbild, dunkler Teint
   -	auffällig schlechte Zähne
   -	undeutliche Aussprache mit ausländischem Akzent

Die Polizei bittet Augenzeugen des Vorfalls und insbesondere eine noch unbekannte Zeugin, die den Senior kurz nach der Tat ansprach und ihn vor Betrügern warnte, sich unter 04161/6470 zu melden. Ob der Täter den Senior bereits beim Geldabheben beobachtet hatte, ist unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 29.03.2026 – 10:15

    POL-STD: Buxtehude: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Kombi

    Stade (ots) - Am Freitag (27.03.) gegen 19:17 Uhr befuhr ein 42-jähriger Buxtehuder mit seinem weißen Audi A6 den Ottensener Weg stadtauswärts. Zur gleichen Zeit bog ein Kombi unbekannten Fabrikats aus der Bebelstraße nach rechts in den Ottensener Weg in Richtung B73 ein. Das Einbiegen erfolgte in einem so weiten Bogen, dass der Kombi teilweise auf die ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 11:16

    POL-STD: Buxtehude: Einbruch und Einbruchversuch

    Stade (ots) - Am Donnerstag wurde zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hasenkamp eingebrochen. Der oder die Täter nahmen einen Gartenstuhl zur Hilfe, um an ein rückwärtiges Fenster zu gelangen, dieses aufzuhebeln und so ins Haus zu gelangen. Die Räume wurden durchwühlt, entwendet wurden Schmuck und weitere Wertgegenstände. Eine Nachbarin hatte gegen 10:30 Uhr drei junge Männer auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren