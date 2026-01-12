Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugbegleiterin in Regionalbahn sexuell belästigt

Laufenburg / Waldshut (ots)

Eine Zugbegleiterin forderte die Herausgabe des Fahrscheins eines Reisenden. Dieser zeigte stattdessen Videos mit sexuellem Inhalt auf seinem Smartphone. Die Bundespolizei ermittelt.

Am späten Freitagabend (09.01.2025) soll es in einer Regionalbahn zwischen Laufenburg und Waldshut zu einer sexuellen Belästigung sowie einer Beleidigung und Bedrohung gegen eine Zugbegleiterin. Die 52-jährige deutsche Staatsangehörige forderte den 42-Jährigen syrischen Staatsangehörigen im Rahmen der Fahrkartenkontrolle auf, seinen Fahrschein zu zeigen. Anstelle des Fahrscheins soll dieser Videos mit sexuellem Inhalt auf seinem Smartphone vorgezeigt haben. Eine Streife der Bundespolizei übernahm den 42-Jährigen, welcher beim Eintreffen der Streife die Zugbegleiterin beleidigte und bedrohte. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell