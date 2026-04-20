Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Geschädigter gesucht
Pößneck (ots)
Am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, warf eine namentlich bekannte Person aus einem Fenster, in Pößneck in der Jahnstraße, einen brennenden Gegenstand auf die Straße. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer, eines vermutlich silberfarbenen PKW, musste abbremsen und dem Gegenstand ausweichen. Der Fahrzeugführer oder auch weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0095902 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.
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