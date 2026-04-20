Saalfeld (ots) - Am vergangenen Wochenende fand in der Ortslage Aue am Berg eine Motocross-Veranstaltung statt. Da sich das Event über mehrere Tage erstreckte, übernachteten einige Teilnehmer vor Ort. In der Nacht vom 17.04.2026 auf den 18.04.2026 wurden die Reifen von drei Quads beschädigt, die am 18.04.2026 an einem Rennen teilnehmen sollten. Unbekannte Täter zerstachen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand ...

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