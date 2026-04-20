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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Geschädigter gesucht

Pößneck (ots)

Am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, warf eine namentlich bekannte Person aus einem Fenster, in Pößneck in der Jahnstraße, einen brennenden Gegenstand auf die Straße. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer, eines vermutlich silberfarbenen PKW, musste abbremsen und dem Gegenstand ausweichen. Der Fahrzeugführer oder auch weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0095902 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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