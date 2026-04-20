PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte zerstechen Reifen von Quads

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende fand in der Ortslage Aue am Berg eine Motocross-Veranstaltung statt. Da sich das Event über mehrere Tage erstreckte, übernachteten einige Teilnehmer vor Ort.

In der Nacht vom 17.04.2026 auf den 18.04.2026 wurden die Reifen von drei Quads beschädigt, die am 18.04.2026 an einem Rennen teilnehmen sollten. Unbekannte Täter zerstachen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mehrere Reifen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zudem konnten die betroffenen Fahrer aufgrund der Beschädigungen nicht mehr an den Wettkämpfen teilnehmen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0095289/2026 an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 08:17

    LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Am vergangenen Wochenende führten Beamte der PI Saale-Orla mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden unter anderem drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche ihre jeweiligen Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss führten. Am Samstag meldeten Zeugen die verkehrsgefährdende Fahrweise eines PKW Audi. Gegen 19.15 Uhr konnte der 39-jährige Fahrer des benannten Audi in Moßbach festgestellt und ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 10:53

    LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Saalburg, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine stationäre Verkehrskontrolle in der Ortslage Saalburg durch. Im Rahmen dessen wurde ein Fahrzeuggespann bestehend aus dem Zugfahrzeug VW Touran und einem Pferdeanhänger kontrolliert. Das Gespann hatte zusammen ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,2 t, wobei davon 2t auf den Anhänger zurückzuführen waren. Zum Führen des Gespanns hätte der 33-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren