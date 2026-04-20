Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte zerstechen Reifen von Quads

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende fand in der Ortslage Aue am Berg eine Motocross-Veranstaltung statt. Da sich das Event über mehrere Tage erstreckte, übernachteten einige Teilnehmer vor Ort.

In der Nacht vom 17.04.2026 auf den 18.04.2026 wurden die Reifen von drei Quads beschädigt, die am 18.04.2026 an einem Rennen teilnehmen sollten. Unbekannte Täter zerstachen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mehrere Reifen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zudem konnten die betroffenen Fahrer aufgrund der Beschädigungen nicht mehr an den Wettkämpfen teilnehmen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0095289/2026 an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0.

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