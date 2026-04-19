Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Suche nach Eigentümer

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Rudolstadt (ots)

Samstagmorgen wurde die Polizei in die Oststraße nach Rudolstadt gerufen, da sich eine männliche Person auf dem Grundstück befindet und angibt, dass es sein Haus wäre. Er wurde verwiesen, kam jedoch zurück, brüllte rum und entwendete etwas aus der Garage. Dann zog er weiter und bedrohte auf einem Grundstück in der Nähe einen Bewohner. Kurze Zeit später trafen die Beamten ein und sprachen den Mann an, der flüchten wollte. Dies konnten die Polizisten verhindern. Bei dem 27-jährigen wurde das Diebesgut aus der Garage gefunden und dem Geschädigten später wieder ausgehändigt. In diesem Zusammenhang wurden den Beamten Dekogegenstände übergeben, deren Eigentümer bisher nicht bekannt sind. Aus diesem Grund werden diese nun gesucht. Wem

- ein Dekokranz mit Herz zum Aufhängen, - ein ca. 10 cm großer Dekopilz, - ein etwa 4,6 kg schwerer Stein, der einen Pilz mit einem Gesicht auf dem Stil abbildet und/oder - ein Metallgartenständer, der eine Eule zeigt

gehört, möchte sich bei der Polizei Saalfeld unter Tel. 03671 560 melden.

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