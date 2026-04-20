Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende führten Beamte der PI Saale-Orla mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden unter anderem drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche ihre jeweiligen Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss führten. Am Samstag meldeten Zeugen die verkehrsgefährdende Fahrweise eines PKW Audi. Gegen 19.15 Uhr konnte der 39-jährige Fahrer des benannten Audi in Moßbach festgestellt und kontrolliert werden. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Am Sonntag, gegen 00.20 Uhr, wurde in Schleiz der 35-jährige Fahrer eines PKW kontrolliert. Bei ihm ergab der durchgeführte Test einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Ebenfalls am Sonntag in Schleiz, gegen 17.00 Uhr, kontrollierten Beamte in der Richard-Barthold-Straße, eine 48-jährige Fahrzeugführerin. Bei ihr ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es erfolgten jeweils Blutentnahmen in einem Krankenhaus, die Führerscheine wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

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