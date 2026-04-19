Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gelegenheit macht Diebe

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Das alte Sprichwort "Gelegenheit macht Diebe" bewahrheitete sich am Samstagmorgen in Schleiz an einer dortigen Tankstelle.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla erhielt am Samstagmittag die Meldung über einen Diebstahl einer Zapfpistole an einer Tankstelle in Schleiz. Vor Ort konnten die Beamten schließlich mehrere Straftaten aufnehmen und im Anschluss aufklären. Folgendes konnte anhand der Videoaufzeichnung der Tankstelle festgestellt werden:

Am Freitag gegen 23:15 Uhr hatte ein 18-jähriger Fahrzeugführer die Absicht sein Fahrzeug zu betanken und führte die Zapfpistole in den Tankstutzen ein. Aus bisher unbekannten Grund misslang jedoch die Betankung des Fahrzeugs, sodass der junge Mann an eine andere Zapfsäule fuhr. Er vergaß jedoch die Zapfpistole zuvor wieder aus dem Tankstutzen zu entnehmen, sodass der Schlauch von der Zapfpistole abriss und diese im Tankstutzen stecken blieb. Das bemerkte der junge Mann natürlich umgehend und legte die Zapfpistole an der nächsten Zapfsäule ab. Er betankte sein Fahrzeug an der anderen Zapfsäule, bezahlte den Kraftstoff und fuhr davon ohne den Schaden den Mitarbeitern der Tankstelle zu melden. Gegen ihn wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Er konnte anhand des Kennzeichens bekannt und bereits zum Sachverhalt angehört werden.

Da die Mitarbeiter ja nichts von der abgerissenen Zapfpistole wussten, lag diese bis gegen 09:00 Uhr immernoch dort. Dies sah ein 51-jähriger Fahrzeugführer, als er vom Bezahlen seines Kraftstoffes zurück zu seinem Fahrzeug ging und nahm die Zapfpistole, nach kurzer Überlegung, an sich und fuhr davon. Auch er konnte anhand der Videoaufzeichnung bekannt gemacht und mit dem Sachverhalt konfrontiert werden. Er sah die ganze Sache nicht ein und versuchte sich herauszureden. Die Zapfpistole gab er jedoch freiwillig bei der Polizei in Schleiz ab. Allerdings scheint ihn die Sache im Nachgang sehr beschäftigt zu haben, sodass er am Sonntag erneut bei der Polizei erschien und wiederum versuchte sich zu erklären. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt und über seine Erklärungen entscheidet dann die Staatsanwaltschaft.

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