Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Sonneberg (ots)

Gleich zweimal kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit jeweils einer leicht verletzten Person.

Gegen 14:30 Uhr missachtete in Sonneberg ein 62-jähriger Kleinkraftradfahrer die Vorfahrt einer 23-jährigen Renault-Fahrerin in der Bernhardstraße/ Schöne Aussicht. Dabei verletzte sich der Verursacher selbst und wurde im Krankenhaus behandelt.

Kurz darauf, gegen 15:30 Uhr ereignete sich nur eine Straße weiter, in der Bernhardstraße/ Schießhausstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei missachtete eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt einer 51-jährigen Mazda-Fahrerin und verletzte sie dabei leicht. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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