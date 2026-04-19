Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Sachbeschädigung am Stadtmuseum

Saalfeld (ots)

Zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 9 Uhr wurde mittels Stein eine Buntglasscheibe vom Saalfelder Stadtmuseum beschädigt. Das Fenster befindet sich auf der Seite Richtung Klostergasse, also links vom Eingang. Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt nicht, deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe das Vorgangsnummer 0095345 zu melden. Vielleicht wird sich der Werfer auch seiner Schuld bewusst und meldet sich bei der Stadt Saalfeld, um den Schaden am ehemaligen Franziskanerkloster, der auf 500 Euro geschätzt wird, zu ersetzen.

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