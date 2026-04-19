Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saalburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine stationäre Verkehrskontrolle in der Ortslage Saalburg durch. Im Rahmen dessen wurde ein Fahrzeuggespann bestehend aus dem Zugfahrzeug VW Touran und einem Pferdeanhänger kontrolliert. Das Gespann hatte zusammen ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,2 t, wobei davon 2t auf den Anhänger zurückzuführen waren. Zum Führen des Gespanns hätte der 33-jährige Fahrzeugführer die Führerscheinklasse BE inne haben müssen. Diese konnte er jedoch nicht vorweisen und hat sich daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und man musste mehrere Stunden vor Ort ausharren, bis ein Fahrzeugführer vor Ort war, der die Führerscheinklasse BE inne hatte.

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