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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Wohnung des ehemaligen Bahnhofsgebäudesadt

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, dem 18.04.2026, gegen 19:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Straße "Platz der Opfer des Faschismus" in Rudolstadt. Betroffen war eine Wohnung im Gebäude des ehemaligen Bahnhofs.

Nach ersten Erkenntnissen geriet Essen auf einem Herd in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass kein größerer Sachschaden entstand. Dennoch erlitten sechs Personen leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur genauen Brandursache ermittelt nun ein Brandursachenermittler.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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