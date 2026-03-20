Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - 91-jähriger Fahrer fährt gegen seine Hauswand

Lage (ots)

Gestern kam es gegen 15:40 Uhr in der Straße "Im Goor" zu einem Verkehrsunfall auf privatem Grundstück. Ein 91-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Mercedes-Benz vorwärts auf seiner Einfahrt zu parken. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr er dabei frontal gegen die Hauswand seines Hauses. Die Hauswand war im Bereich der Nebeneingangstür erheblich beschädigt und die Tür war im unteren Bereich herausgebrochen. Der Mann wurde augenscheinlich nicht verletzt, zur Vorsicht jedoch in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt.

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