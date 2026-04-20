Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer meldet auffälligen Fahrzeugführer

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, dem 18.04.2026, gegen 01:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Pkw-Fahrer, dass soeben ein anderes Fahrzeug vor ihm mit einer sehr auffälligen Fahrweise unterwegs sei. Der betreffende Pkw sei bereits zweimal gegen einen Bordstein gefahren.

Das auffällige Fahrzeug konnte anschließend in der Friedrich-Adolf-Richter-Straße durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer mit über 0,8 Promille alkoholisiert war. Da er zuvor sogenannte Ausfallerscheinungen gezeigt hatte, unter anderem das wiederholte Fahren gegen den Bordstein, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme, zudem wurde sein Führerschein eingezogen.

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