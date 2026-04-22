Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger versuchen erneut ihr Glück

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 21.04.2026, gegen 15:00 Uhr erhielt eine 86-jährige Frau aus Saalfeld einen Anruf eines Trickbetrügers. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, ihr Sohn habe soeben einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Weiter erklärte der Anrufer, der Sohn müsse nun ins Gefängnis, es sei denn, es werde eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro hinterlegt. Auch Schmuck oder andere Wertgegenstände seien akzeptabel.

Die Seniorin ließ sich jedoch nicht täuschen. Sie hinterfragte die Aussagen des Anrufers und verwickelte ihn in eine Diskussion, bis dieser schließlich genervt auflegte. So kam es zu keiner Übergabe von Geld oder Wertgegenständen.

Im Anschluss erstattete die 86-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Da es aktuell in Thüringen wieder vermehrt zu solchen sogenannten "Schockanrufen" kommt, bei denen Betrüger insbesondere ältere Menschen unter Druck setzen, weist die Polizei erneut darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals telefonisch Kautionen fordern.

Generell gilt:

Seien Sie wachsam bei Telefonaten, in denen Geld oder Wertgegenstände gefordert werden. Wenn sie zweifel haben, informieren Sie unbedingt Familienangehörige oder die Polizei.

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