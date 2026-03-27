Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Eine leicht verletzte Person nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Breisach: Am Donnerstag, 27.03.2026, ereignete sich um 11:53 Uhr an der Einmündung der Ihringer Landstraße zur Landesstraße 104 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der mutmaßlich unfallverursachende Pkw mit Anhänger auf die L 104 ein, ohne auf das von links aus Richtung B31 heranfahrende Auto zu achten. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, in dessen Folge die vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. An der Unfallstelle waren neben dem Polizeirevier Breisach auch das DRK im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge musste die L 104 kurzzeitig gesperrt werden.

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