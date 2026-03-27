Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberried: Brand bei Handwerksbetrieb verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Bei einem Brand an der Fassade eines Handwerksbetriebs in Oberried am Freitag, 27.03.2026, gegen 4.30 Uhr, ist Sachschaden entstanden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer in einem an der Hausfassade stehenden Müllcontainer ausgebrochen sein. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Flammen griffen dann offenbar auf die Fassade und das Dach des Handwerkbetriebs über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

oec

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