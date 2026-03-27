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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Briefzusteller von Unbekanntem angegriffen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 20.03.2026, kam es gegen 12:30 Uhr in den Raingärten in Stühlingen zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen und einem Briefzusteller, welcher sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Der bislang unbekannte Tatverdächtige lies erst vom Briefzusteller ab, als sich Personen näherten. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht diese Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung wahrgenommen haben oder Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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