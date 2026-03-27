Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr soll es am Mittwoch, 25.03.2026 gegen 15.10 Uhr auf der B317 zwischen Zell und Maulburg gekommen sein. Diese befuhr zuvor eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug von Zell kommend in Richtung Maulburg. Auf Höhe Schopfheim soll ein unbekannter schwarzer Mercedes mehrfach dicht auf die 59-Jährige aufgefahren sein, sodass diese sich genötigt gefühlt hatte zu beschleunigen. Im Bereich des Langenfirst Tunnels habe der schwarze Mercedes einen weißen Transporter mit Firmenaufschrift überholt. Der Fahrer des Mercedes war männlich und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht den Transporter-Fahrer als möglichen Zeugen, sowie weitere Zeugen, welchen der schwarze Mercedes aufgefallen war.

md/tb

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