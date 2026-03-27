Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto kollidiert mit Fahrradfahrerin

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einer Fahrradfahrerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der 73-jährige Ford- Fahrer von der Schaffhauser Straße in den Martinsweg abzubiegen. Dabei übersah er die 37 Jahre alte Radfahrerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Ford und am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

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