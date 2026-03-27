Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streit im Straßenverkehr eskaliert - Pkw-Fahrer ins Gesicht geschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 18.35 Uhr, eskalierte ein Streit im Straßenverkehr. Einem 39-jährigen Pkw-Fahrer wurde zweimal ins Gesicht geschlagen. Der 39-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Mühlenrain" und hielt an, da er einem Fahrer eines E-Scooters die Vorfahrt gewährte. Einem hinter dem E-Scooter fahrender grauer Mercedes wurde die Vorfahrt nicht eingeräumt, was dessen Fahrer wohl erzürnte. Beide Pkw-Fahrer hielten an und stiegen aus. Nach einem kurzen Wortgefecht soll der unbekannte Mercedes-Fahrer dem 39-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Fahrer des Mercedes stieg wieder ein und entfernte sich in Richtung "Zollfreie". Der 39-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß und etwa 30 Jahre alt; er war dunkel gekleidet. Er fuhr einen grauen Mercedes mit Schweizer Kennzeichen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Mercedes-Fahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell