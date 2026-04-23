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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermutliches Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall

Königsee/Rottenbach (ots)

Am Mittwoch, dem 22.04.2026, gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rudolstädter Straße in Rottenbach. Zwei Pkw befuhren hintereinander die Rudolstädter Straße, als das vorausfahrende Fahrzeug nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Zur gleichen Zeit setzte der dahinterfahrende Pkw, trotz Überholverbots in diesem Bereich, vermutlich zum Überholen an und scherte nach links aus. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die genauen Umstände des Unfallhergangs werden derzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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