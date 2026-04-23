Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - zwei Verletzte
Sonneberg (ots)
Am Mittwoch, dem 22.04.2026, gegen 12:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Gustav-König-Straße/Köppelsdorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.
Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die Pkw-Fahrerin als auch der Fahrradfahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden am Pkw sowie am Fahrrad. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.
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