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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Person wurde aufgefunden

Arzfeld (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.05.2026 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/6273450

Der am 11.05.2026 als vermisst gemeldete 82-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Im Einsatz bei der Suchaktion am Morgen waren ca. 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, eine Suchhundestaffel aus Luxemburg, die Polizei Prüm, sowie ein Polizei-Hubschrauber.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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