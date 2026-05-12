Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Person wurde aufgefunden

Arzfeld (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.05.2026 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/6273450

Der am 11.05.2026 als vermisst gemeldete 82-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Im Einsatz bei der Suchaktion am Morgen waren ca. 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, eine Suchhundestaffel aus Luxemburg, die Polizei Prüm, sowie ein Polizei-Hubschrauber.

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