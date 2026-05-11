PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollendeter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Wittlich (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Biersdorf am See erhielt am Samstagabend, den 09.05.2026, gegen 19 Uhr, einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Seniorin wurde mitgeteilt, dass eine Diebesbande in der Nähe ihr Unwesen treiben würde. Deshalb wurde sie angewiesen ihre Wertsachen und Geld am Haus zu deponieren um sie so vor den Einbrechern zu schützen. Die Frau kam der Aufforderung nach und legte Bargeld und eine EC-Karte mit PIN unter die Fußmatte. Vermutlich gegen 23 Uhr wurden die hinterlegten Gegenstände abgeholt, möglicherweise von einer männlichen Person. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Biersdorf am See, insbesondere im Bereich der Niederweiler Straße, Kornmarkt, Zum Kannenbach und der Talstraße im Verlauf des Samstagabend Beobachtungen zu ortsfremden Fahrzeugen und/oder Personen gemacht haben. Hinweise werden an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/9500-0, erbeten

Es wird in dem Zusammenhang nochmal eindringlich darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals bei Personen anruft, um sie aufzufordern, Wertsachen zu hinterlegen oder zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte man die örtlich zuständige Polizeidienststelle umgehend informieren.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 20:12

    POL-PDWIL: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall bei Bitburg, B51

    Bitburg (ots) - Die Vollsperrung der B51 zwischen den Anschlussstellen Bitburg, Echternacher Straße und Bitburg, Saarstraße ist zwischenzeitlich aufgehoben. Die Aufräum- und Abschlepparbeiten sind abgeschlossen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 15:08

    POL-PDWIL: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall bei Bitburg, B 51

    Bitburg (ots) - Aufgrund von aufwändigen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle bleibt die B51 bei Bitburg - zwischen den Anschlussstellen Echternacher Straße und Saarstraße bis mindestens 17:30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 14:18

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall bei Bitburg, B 51 - Sofortmeldung

    Bitburg (ots) - Auf der B 51 in Höhe Bitburg, zwischen den Anschlussstellen Echternacher Straße und Saarstraße, hat sich um 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die B 51 ist momentan in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Pkw. Eine Umleitung wird eingerichtet. Die Rettungsmaßnahmen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren