Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollendeter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Wittlich (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Biersdorf am See erhielt am Samstagabend, den 09.05.2026, gegen 19 Uhr, einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Seniorin wurde mitgeteilt, dass eine Diebesbande in der Nähe ihr Unwesen treiben würde. Deshalb wurde sie angewiesen ihre Wertsachen und Geld am Haus zu deponieren um sie so vor den Einbrechern zu schützen. Die Frau kam der Aufforderung nach und legte Bargeld und eine EC-Karte mit PIN unter die Fußmatte. Vermutlich gegen 23 Uhr wurden die hinterlegten Gegenstände abgeholt, möglicherweise von einer männlichen Person. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Biersdorf am See, insbesondere im Bereich der Niederweiler Straße, Kornmarkt, Zum Kannenbach und der Talstraße im Verlauf des Samstagabend Beobachtungen zu ortsfremden Fahrzeugen und/oder Personen gemacht haben. Hinweise werden an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/9500-0, erbeten

Es wird in dem Zusammenhang nochmal eindringlich darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals bei Personen anruft, um sie aufzufordern, Wertsachen zu hinterlegen oder zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte man die örtlich zuständige Polizeidienststelle umgehend informieren.

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