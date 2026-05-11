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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall bei Bitburg, B 51

Bitburg (ots)

Aufgrund von aufwändigen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle bleibt die B51 bei Bitburg - zwischen den Anschlussstellen Echternacher Straße und Saarstraße bis mindestens 17:30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
<http://www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg>

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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