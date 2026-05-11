POL-PDWIL: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall bei Bitburg, B 51
Bitburg (ots)
Aufgrund von aufwändigen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle bleibt die B51 bei Bitburg - zwischen den Anschlussstellen Echternacher Straße und Saarstraße bis mindestens 17:30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
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