Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Anwohner vertreibt Einbrecher

Engelskirchen (ots)

Gegen 23 Uhr am Freitag (24. April) weckten laute "knallähnliche" Geräusche einen Anwohner in der Kölner Straße in Engelskirchen. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses ging den Geräuschen nach und begab sich in den Keller. Dort konnte er eine schlanke, dunkel gekleidete und maskierte Person am Fenster eines Kellerraums vorbeilaufen sehen und bemerkte die zersplitterte Fensterscheibe. Der Anwohner wählte den Notruf. Die alarmierten Beamten konnten die flüchtige Person nicht mehr antreffen. Der versuchte Einbruch ereignete sich in der Nähe der "Eichhardtstraße".

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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