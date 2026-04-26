Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Schmuck

Gummersbach (ots)

Zwischen 10 Uhr und 23:30 Uhr am Freitag (24. April) hebelten Unbekannte die Balkontüre einer Wohnung in der "Höfenstraße" auf. In den Räumlichkeiten öffneten sie Schränke und Schubladen und stahlen zwei Goldketten und eine hochwertige Armbanduhr.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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