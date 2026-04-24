POL-GM: Diebe auf Baustelle unterwegs

Wiehl; Hückeswagen (ots) - Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Wiehl hat sich bei einem Alleinunfall am Donnerstag (23. April) schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-Jährige fuhr gegen 15:40 Uhr auf der Bechstraße aus "Mühlen" kommend in Richtung Bielstein. In einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über einen Grünstreifen und wieder auf die Fahrbahn. Dort kam er zu ...

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