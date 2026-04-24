Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe auf Baustelle unterwegs
Wipperfürth (ots)
Von einer Baustelle in der Flurstraße haben Unbekannte zwischen Freitag (17. April) und Sonntag (19. April) Rohrstützen und Schalungen entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261-8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell