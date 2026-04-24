Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Dreister Betrüger, Einbrecher im Discounter, gefälschter Führerschein und unter Drogen, Bedrohung mit Schreckschusswaffe, Brände, Einbrüche

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Gutmütigkeit ausgenutzt

Ein dreister Betrüger hat am Mittwochmittag, gegen 12:45 Uhr, die Gutmütigkeit eines 77-Jährigen ausgenutzt. Der Unbekannte verwickelte den Senior auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sontheimer Landwehr in ein Gespräch. Während dieses Austausches erschlich sich der Unbekannte das Vertrauen des 77-jährigen Mannes. Unter anderem schenkte er ihm eine angebliche Goldkette und bat dann um 500 Euro da sein Wagen beschädigt wäre. Schlussendlich fuhren beide zu einem Geldautomaten und der Betrüger bekam seine geforderten 500 Euro. Der mutmaßliche Betrüger wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 69 Jahre alt - 1,70-1,75 m groß - trug eine braune Mütze, eine Brille, eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke - sprach deutsch mit italienischem Akzent

Der Mann soll mit einem schwarzen BMW SUV unterwegs gewesen sein. Zeugen die am Donnerstag zur Mittagszeit im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Affaltrach: Einbrecher kamen über das Dach

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Discounter in der Willsbacher Straße in Obersulm-Affaltrach eingebrochen. Die Täter gelangten über das Dach in das Objekt. Im Inneren wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr entdeckt. Zeugen die im Bereich der Willsbacher Straße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444 zu melden.

Brackenheim: Mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Bei der Kontrolle eines Schleppers mit Anhänger und dessen Fahrer am Ortseingang von Brackenheim, aus Richtung Frauenzimmern kommend, ergaben sich Zweifel an der Echtheit des vorgezeigten Führerscheins. Der Fahrer des Gespanns zeigte am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, zudem Auffälligkeiten eines möglichen Rauschmittelkonsums. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, sodass im Krankenhaus eine Blutprobe durchgeführt wurde. Auch eine weitere Überprüfung des vorgelegten kroatischen Führerscheins verifizierte eine mögliche Fälschung. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Mit Schreckschusswaffe bedroht

Bei Streitigkeiten zwischen drei Männern am Donnerstagmorgen in der Heilbronner Allee, an der Harmonie, kam es zunächst zu einem Handgemenge. Im weiteren Verlauf soll einer der Beteiligten eine Schreckschusspistole gezogen haben und damit einen seiner Kontrahenten bedroht haben. Der Tatverdächtige entfernte sich von der Örtlichkeit nachdem der Bedrohte die Polizei gerufen hatte. Die Waffe konnte in einem Mülleiner in der Sülmerstraße aufgefunden werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heilbronn dauern an. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Brand durch technischen Defekt

Eine brennende Spülmaschine löste am Donnerstagabend in Heilbronn einen Feuerwehreinsatz aus. Zeugen meldeten gegen 22:30 Uhr das es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Brand gekommen sei. Die eintreffende Feuerwehr konnte das brennende Küchengerät schnell löschen und aus der Wohnung entfernen. Zwei Bewohnerinnen des Hauses erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort untersucht und behandelt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es aufgrund eines technischen Defekts zum Ausbruch des Brandes kam. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Heilbronn-Sontheim: Fahrzeug in Tiefgarage aufgebrochen

In Heilbronn-Sontheim brachen Unbekannte in der Nacht auf Freitag in ein geparktes Taxi ein. Das Fahrzeug stand in der Nacht in einer Tiefgarage in der Robert-Bosch-Straße. Zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr gelangte der Täter auf unbekannte Weise in die Tiefgarage und schlug die Heckscheibe des Taxis ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Leingarten: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht auf Freitag in ein Gebäude in Leingarten einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 1 Uhr am frühen Freitagmorgen verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zu Büroräumen und einer Erdgeschosswohnung in dem Haus in der Gutenbergstraße und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Gundelsheim-Obergriesheim: Audi in Flammen

In Obergriesheim brannte in der Nacht auf Freitag ein Audi komplett aus. Der Besitzer stellte den Wagen gegen 22:30 Uhr in einer Einfahrt in der Heuchlinger Straße ab. Als er um kurz nach Mitternacht einen lauten Knall wahrnahm und aus dem Fenster schaute bemerkte er, dass sein Fahrzeug in Flammen stand. Nachdem der Mann einen Notruf abgesetzt hatte, versuchte er das Auto bis zur Ankunft der Einsatzkräfte selbstständig zu löschen, konnte aber ebenso wenig wie die kurz darauf eintreffende Feuerwehr einen Totalschaden des Autos verhindern. Dieser wird ersten Schätzungen nach mit Rund 40.000 Euro beziffert. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern und den Brand schließlich löschen. Da auch ein Fremdverschulden als Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

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