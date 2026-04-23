Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Von Motorradfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Von Motorradfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Ein 59-Jähriger wurde am Samstagabend in Bad Mergentheim von einem unbekannten Motorradfahrer angegriffen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann befand sich gegen 20:15 Uhr in der Ochsengasse, als der unbekannte Biker mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße fuhr. Der 59-Jährige bremste den Biker herunter um ihn verbal auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Dies nahm der Motorradfahrer wohl zum Anlass um seinem Kontrahenten unvermittelt gegen den Kopf zu schlagen und dann auf seiner Maschine zu flüchten. Der Mann wurde durch den Schlag verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer soll auf einem Geländemotorrad unterwegs gewesen sein und einen schwarzen Helm sowie eine schwarze Lederkombi und Motorradhandschuhe getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

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