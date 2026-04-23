Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kontrollen, Einbrüche, Bedrohung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Poser- und Raserkontrollen

Zwischen 18 Uhr und 0 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Mittwochabend Fahrzeuge und Personen im Heilbronner Stadtgebiet. Hierbei wurden 50 Pkw und sechs Krafträder einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei Geschwindigkeitskontrollen waren ein Lkw und zwei Motorräder deutlich zu schnell unterwegs. Ein 29-jähriger Motorradlenker fuhr bei erlaubten 40 km/h mit 94 km/h und muss nun neben einem Bußgeld und Punkten im Fahrerlaubnisregister auch mit einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus benutzten vier Personen ihr Mobiltelefon während der Fahrt, drei Personen waren nicht angeschnallt und eine Person hatte ihr Kind im Fahrzeug nicht richtig gesichert. In drei Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen und es gab je einen Verstoß im Zusammenhang mit lichttechnischen Einrichtungen und der Abgabeverordnung. Zwei Fahrer verursachen unnötigen Lärm und eine Person wurde aufgrund von unnötigem Hin- und Herfahren angezeigt. Im Verlauf des Abends verlor ein 37-Jähriger im Bereich der Weippertstraße / Fügerstraße die Kontrolle über seinen Fiat 500. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem Poller. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab knapp ein Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Einbruchsversuch gescheitert

Zwei Unbekannte verursachten am Mittwochabend bei einem Einbruchsversuch in Heilbronn Sachschaden. Die Männer versuchten gegen 23:30 Uhr in eine Hochparterrewohnung in der Urbanstraße einzubrechen. Sie entfernten Bewegungsmelder, schoben einen Rollladen nach oben und schlugen mit einem Stein gegen eine Fensterscheibe. Außerdem hebelten sie an einem Kellerfenster. Trotzdem konnte sie nicht ins Innere des Mehrfamilienhauses gelangen. Sie hinterließen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Betäubungsmittel konsumiert und zur Festnahme ausgeschrieben

Beamte des Polizeireviers Heilbronn beobachteten am Mittwochnachmittag zwei Personen, die am Heilbronner Friedensplatz Betäubungsmittel konsumierten. Ein 38-Jähriger und eine 37-Jährige saßen gegen 17 Uhr auf einer Parkbank und versuchten beim Erblicken der Beamten die Drogen verschwinden zu lassen. Nur durch schnelles Eingreifen der Polizisten konnten die Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die beiden gelangten aufgrund des Besitzes zur Anzeige. Der 38-Jährige war außerdem zur Festnahme ausgeschrieben. Er konnte eine Freiheitsstrafe durch Zahlung von 250 Euro abwenden.

Erlenbach: Einbruch in Gaststätte

Einen Tresor entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag in Erlenbach. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 21:15 Uhr am Sonntagabend und 8:30 Uhr am Folgetag Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "Straßenäcker". Im Inneren lösten sie einen am Boden befestigten Tresor und entwendeten diesen vermutlich mit einem Sackkarren und dem darin befindlichen Bargeld. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Lauffen am Neckar: E-Bike-Fahrer droht mit Messer und Pfefferspray

Ein Mercedes-Lenker wurde am Mittwochvormittag von einem Unbekannten in Lauffen bedroht. Der 35-Jährige fuhr gegen 9:45 Uhr mit seiner E-Klasse von der Altstadt über die Heilbronner Straße in Richtung Heilbronner Tor. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Mann mit einem E-Bike mit Anhänger in dieselbe Richtung. Als der 35-Jährige auf Höhe der Kellereigasse zum Überholen ansetzte, zog der E-Bike-Lenker nach links, wodurch er gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkws prallte und Schaden verursachte. Der Mercedes-Lenker hielt daraufhin an und es kam zum Streitgespräch. Dabei zog der Unbekannte ein Klappmesser und ein Pfefferspray hervor, welches er in Richtung des Geschädigten hielt. Dieser wich zurück und fuhr in Richtung Bundesstraße 27 davon. Der E-Bike-Lenker wird als 35 bis 37 Jahre alter Mann mit langem blondem Haar und Bart beschrieben. Er trug einen schwarzen Pullover und eine graue Hose. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem E-Bike-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

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