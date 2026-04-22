Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Reifen zerstochen, Arbeitsunfall, Unfall auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unbekannter zersticht Reifen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Heilbronn die Reifen von zwölf geparkten Fahrzeugen zerstochen. Zwischen 19 Uhr am Montag und 6:30 Uhr am nächsten Morgen beschädigte der Unbekannte, vermutlich mit einem Messer, die Reifen von neun Autos in der Karmeliterstraße und drei Wagen in der Gymnasiumstraße. Zum dabei entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Eppingen-Mühlbach: Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

In Eppingen-Mühlbach wurde am Dienstagmittag ein 79-Jähriger bei einem Arbeitsunfall verletzt. Der Mann arbeitete gegen 12 Uhr in einer Halle eines Betriebs in der Sulzfelder Straße, als ihm eine scharfkantige Eisenstange auf die Hand fiel und ihm schwere Verletzungen zufügte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

A81/ Untergruppenbach: Unfall auf der Autobahn

Schäden in Höhe von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Minis fuhr gegen 12:30 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Als er gerade an einem auf der rechten Spur fahrenden Transporter vorbeifahren wollte, zog dessen 68-jähriger Fahrer unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem Sprinter zu vermeiden, wich der Mini-Lenker nach links aus, wo eine 63-Jährige mit ihrem Citroen Berlingo unterwegs war. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit ihrem Wagen ins Heck des Minis. Dieser kollidierte daraufhin mit der Mittelleitplanke und wurde dann erneut zurück auf den mittleren Fahrstreifen geschleudert. Hier prallte der Mini schließlich gegen den Sprinter des 68-Jährigen. Der Mini und der Citroen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

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