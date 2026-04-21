Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Einbrüche und E-Scooter beschlagnahmt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 39 bei Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 60-jähriger Tesla-Fahrer befuhr gegen 05:50 Uhr die B39 von Kirchhausen in Richtung Frankenbach und wollte nach links in die Franz-Reichle-Straße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden 58-jährigen Fahrer eines VW. Durch den Zusammenstoß wurden der VW-Fahrer sowie die 59-jährige Beifahrerin im Tesla schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 20:15 Uhr, und Montag, 06:15 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein Bürogebäude in der Heilbronner Kreuzenstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumen. Sie durchsuchten mehrere Büros und entwendeten zwei Schlüsseltresore. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Altkleidercontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22 Uhr und 06:30 Uhr, brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Altkleidercontainers in der Heilbronner Gartenstraße auf und entwendeten vermutlich einen Teil des Inhalts. Der entstandene Sachschaden sowie der Umfang der entwendeten Kleidung sind derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Erlenbach: Einbruch in Weingut - Bargeld entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in das Bürogebäude eines Weinguts in Erlenbach-Binswangen ein. In der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 9 Uhr hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus einem Schrank einen Geldbeutel mit Bargeld. Weitere Gegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 zu melden.

Pfaffenhofen: 64-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Montagabend kam es auf der Landesstraße 1103 bei Pfaffenhofen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 64-jähriger Fahrer eines 45 km/h Pkw beabsichtigte gegen 18:30 Uhr von einem Feldweg in die L 1103 zwischen Pfaffenhofen und Zaberfeld einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich einen auf der L1103 in Richtung Zaberfeld fahrenden Opel-Lenker. Der 64-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 40-jährige Opel-Fahrer sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Güglingen: E-Scooter beschlagnahmt

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am Montagmorgen einen E-Rollerfahrer in der Güglinger Weinsteige fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Als der 13-Jährige daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden sollte, versuchte er zunächst zu flüchten. Den Beamten gelang es jedoch, den Jungen nach wenigen Metern anzuhalten. Bei dem E-Roller handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Kukirin, welches in Deutschland aufgrund seiner serienmäßigen Höchstgeschwindigkeit von über 50 km/h nicht zugelassen werden kann. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Es wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Mindestalter zum Führen eines E-Rollers bei 14 Jahren liegt und die Fahrzeuge eine allgemeine Betriebserlaubnis sowie eine Versicherungsplakette benötigen. Erziehungsberechtigte machen sich strafbar, wenn sie ihren Kindern solche Roller zur Verfügung stellen oder es zulassen, dass diese vor Erreichen des Mindestalters mit E-Rollern unterwegs sind.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell